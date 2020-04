Vorlesung per Video: Sommersemester startet digital

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Videokonferenzen und Podcasts statt volle Hörsäle: Die Hochschulen in Niedersachsen und Bremen sind am Montag digital in das Sommersemester gestartet. An der Universität Hildesheim herrschte auf dem Campus gähnende Leere. Der Lehrbetrieb begann im Internet – so verfolgten zum Beispiel 40 Studierende die digitale Vorlesung «Physikalische Chemie I». Dies sei eine sehr gute Beteiligung, sagte Dozentin Jacqueline Claus, die mit einer studentischen Hilfskraft einen Versuch präsentierte und darüber mit den Studierenden online diskutierte. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium unterstützt den digitalen Semesterstart mit Fördermitteln von insgesamt 1,25 Millionen Euro.

Die Fraktionen von Grünen und FDP im Landtag forderten von der Landesregierung mehr Unterstützung für Studierende, die ihr Studium oft über Mini-Jobs in Einzelhandel oder Gastronomie finanzieren. Diese fallen wegen der Corona-Pandemie derzeit weg. Der Asta, die studentische Selbstverwaltung der Hochschule Hannover, plädierte für einen Sozialfonds für Studierende, die jetzt unverschuldet in einer finanziellen Notlage sind.

Auch in den bremischen Hochschulen werden die meisten Lehrveranstaltungen in digitaler Form abgehalten. Vom 4. Mai an sollen in Bremen dem Wissenschaftssenat zufolge auch wieder zum Beispiel Laborpraktika aufgenommen werden – allerdings mit weniger Studierenden und unter Beachtung von Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen.

PM Wissenschaftsministerium zum Semesterstart

PM des Wissenschaftssenats Bremen