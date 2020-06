Vorläufige Gerichtsentscheidung: Erlaubte Öffnung

Osnabrück (dpa/lni) – Trotz der Vorgaben des Landes Niedersachsen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfen zwei Kinos in Osnabrück einem Gerichtsbeschluss zufolge vorläufig öffnen. Die Corona-Verordnung des Landes stehe dem Betrieb der Kinos nicht entgegen – solange die dortigen Hygiene- und Abstandsregeln und die Höchstbelegung von bis zu 33 Prozent der Sitzplatzkapazität eingehalten würden, entschied das Verwaltungsgericht Osnabrück am Freitag. (Az.: 3 B 43/20)

Die Kammer begründete dies damit, dass die Verwaltung auch bei Verordnungen zur Bekämpfung der Pandemie an die Grundrechte und an das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gebunden sei. Im unbeschränkt geltenden Verbot der Öffnung von Lichtspielhäusern sieht das Gericht einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Einschränkungen der Grundrechte müssten ständig überprüft werden. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig und kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Gründe am niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg angefochten werden.

Die Betreiber der beiden Kinos hatten sich mit einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht gewandt. Das Land Niedersachsen geht dagegen den Angaben zufolge von der Unzulässigkeit des Antrags aus, weil es sich in der Sache um einen Normenkontrollantrag handele, für den das Oberverwaltungsgericht zuständig sei. Zudem halte das Land die Schließung von Kinos für gerechtfertigt, weil dort ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe.

Im fünfstufigen Lockerungsplan des Landes gilt mittlerweile die vierte Stufe. Das bedeutet, auch der Kulturbetrieb kann langsam wieder anlaufen – allerdings unter strengen Auflagen. Events im Freien mit bis zu 250 Teilnehmern werden unter Auflagen wieder erlaubt. Theater, Konzerthäuser und Kinos müssen demnach aber noch geschlossen bleiben.

