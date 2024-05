Vorgeschmack auf Musical «& Julia» beim Hafengeburtstag

Hamburg (dpa/lno) –

Eine besondere Premiere hat das Showprogramm auf der Wasserbühne eröffnet: Mit einer Hörprobe des neuen Musicals «& Julia» haben die Hauptdarsteller des Jukebox-Musicals am Freitagabend das Publikum des 835. Hamburger Hafengeburtstags begeistert. «Julia»-Darstellerin Chiara Fuhrmann sang den Song «Roar» von Katy Perry auf der neuen Ponton-Bühne des Volksfests. Der Cast um Fuhrmann und ihre Kollegen Willemijn Verkaik, Raphael Groß und Andreas Bongard performte außerdem «It’s My Life» von Bon Jovi und «Can’t Stop the Feeling!» von Justin Timberlake. Die deutsche Erstaufführung des Broadway-Musicals mit verschiedenen Pop- und Rocksongs feiert im Herbst in der Hansestadt Premiere.

Auf der schwimmenden Bühne sangen Darstellerinnen und Darsteller von Stage Entertainment noch weitere Ausschnitte aus ihrem Repertoire. Zu hören gab es ein Medley aus dem Hamburger Musical-Dauerbrenner «Der König der Löwen», dem Musical «Die Eiskönigin» und der neuen Produktion «Hercules», die Ende März ihre Premiere in der Neuen Flora hatte.

Der Auftritt der Musical-Profis war die erste Show beim Musikabend «Elbe in Concert» auf der neuen Konzertbühne vor den Landungsbrücken. Im Anschluss trat der Männer-Freizeitchor «Die Hamburger Goldkehlchen» auf der Wasserbühne auf. Parallel zum großen Geburtstagsfeuerwerk war noch ein Auftritt der Hamburger Band Scooter angekündigt.