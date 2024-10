Vorfreude im Norden auf Besuch des dänischen Königspaares

Kiel (dpa) –

Schleswig-Holstein freut sich auf einen Besuch des dänischen Königspaares. König Frederik X. und Königin Mary werden nach ihrer Visite am Montag in Berlin am Dienstag in Kiel erwartet. Nach einem Empfang bei Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) steht die Eröffnung einer Energiekonferenz am Geomar Helmholtz Forschungszentrum für Ozeanforschung auf dem Programm.

Eine weitere Station im nördlichsten Bundesland ist der ehemalige Grenzwall Danewerk, wo der Spatenstich für ein neues Bauprojekt erfolgen soll. Letzter Termin des eintägigen Besuchs ist ein Besuch bei der dänischen Minderheit in Flensburg. Dabei soll vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Dänen und Deutschen im Fokus stehen, unter anderem bei der grünen Wende hin zu den Erneuerbaren Energien.

Günther reagierte erfreut auf die Reisepläne der dänischen Monarchen, die vom dänischen Außenminister Løkke Rasmussen begleitet werden. «Ich freue mich sehr, dass das dänische Königspaar schon im ersten Jahr nach dem Thronwechsel Schleswig-Holstein besucht», teilte er mit. «Das zeigt, wie eng unsere Länder verbunden sind und unterstreicht unsere guten Beziehungen und die große Bedeutung der dänischen Minderheit in unserem Land.»

Die Vorsitzende des Südschleswigschen Vereins, SSF, Gitte Hougaard-Werner sagte nach einem NDR-Bericht, sie freue sich auf den Besuch, wo das Dänische geschichtlich gesehen schon immer ein natürlicher Bestandteil gewesen sei. Sie verwies darauf, dass die dänische Minderheit schon immer eine sehr enge Bindung zum dänischen Königshaus gehabt habe.

Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein genießt besonderen Schutz und Förderung. So ist die Südschleswigsche Wählervereinigung SSW von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen.