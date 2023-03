Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall

Northeim (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Northeim haben zwei Menschen Verletzungen erlitten, einer davon schwere. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bog ein 59-jähriger Mann am Montagmittag mit seinem Wagen nach links ab. Dabei übersah er offensichtlich das Auto einer 86-Jährigen und missachtete deren Vorfahrt. Die Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide verletzten sich und kamen ins Krankenhaus, der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Feuerwehr und eine Spezialfirma waren im Einsatz, weil Flüssigkeiten aus den Unfallautos ausliefen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.