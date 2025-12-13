Vorfahrt missachtet – Drei Verletzte bei Unfall auf B192

Alt Schwerin (dpa/mv) –

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 192 nahe Jürgenshof in der Gemeinde Alt Schwerin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 20 Jahre alte Fahrer eines Zustelldienstes am Vormittag die Vorfahrt missachtet bei seinem Versuch, die B192 zu überqueren, wie die Polizei berichtete. Das Fahrzeug kollidierte dort mit dem Wagen eines 46-Jährige, der mit seinem 17 Jahre alten Sohn unterwegs war. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die B192 musste im Zuge der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.