Vorfahrt genommen – vier Verletzte

Meppen (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall im Kreis Emsland sind vier Menschen verletzt worden. Ein 54-Jähriger hatte beim Abbiegen auf eine Bundesstraße in Richtung Emmen einen anderen Wagen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autos krachten ineinander. Dabei wurden der 54-Jährige und seine 47 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Im anderen Auto erlitten der 25 Jahre alte Fahrer und sein zwei Jahre jüngerer Beifahrer leichte Verletzungen.