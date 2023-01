Nordhorn (dpa/lni) –

Ein 83 Jahre alter Mann ist wenige Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Nordhorn gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag er am Mittwoch in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Zwei Tage zuvor hatte der Radfahrer den Angaben zufolge die Bundesstraße 213 überquert und dabei offenbar die Vorfahrt eines Autos missachtet. Dessen 31-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann mit seinem Wagen.