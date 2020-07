Vorerst kein Lübecker Lokalderby VfB gegen Phönix

Lübeck (dpa/lno) – Die Profimannschaften Holstein Kiel und VfB Lübeck können in Vorbereitung der neuen Fußballsaison vorerst keine Testspiele gegen Amateurteams in Schleswig-Holstein austragen. Wie die «Lübecker Nachrichten» (Freitag) berichteten, kann das angestrebte Lokalderby zwischen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck und Regionalliga-Aufsteiger Phönix Lübeck nicht stattfinden.

Laut Verordnung der Landesregierung dürfen Amateurfußballer nur in Kleingruppen spielen und trainieren. Für Profiteams, die ein Hygienekonzept vorlegen müssen und sich regelmäßig Corona-Tests unterziehen, gibt es dagegen keine Beschränkungen. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 9. August.

Die strengen Verordnungen gelten nur noch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Hessen. Phönix Lübeck hat einen Ausweg gefunden. Die Mannschaft spielt am (heutigen) Freitag beim mecklenburgischen Verbandsligisten Anker Wismar. Dort dürfen Mannschaften in voller Stärke und sogar vor Zuschauern gegeneinander antreten.

Bericht „Lübecker Nachrichten“