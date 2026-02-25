Vorboten des Frühlings in Hamburg

Nach einem kalten Winter zeigen sich an der Alster die ersten Anzeichen des Frühlings. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einigen Tagen mit Temperaturen an der Zehn-Grad-Marke brechen in Hamburg die Vorboten des Frühlings aus dem Boden hervor. Krokusse und Schneeglöckchen sind auf den Alsterwiesen und anderen Grünflächen der Stadt zu sehen.

Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes kommt mit einer südlichen bis südwestlichen Strömung sehr milde und teils feuchte Luft nach Norddeutschland. Die Temperaturen liegen demnach auch in den nächsten Tagen zum Teil deutlich über null. Am Freitag könnten sogar 16 Grad erreicht werden. Am Wochenende soll von der Nordsee ein Regengebiet durchziehen.

Auch für Menschen mit Allergien hat der Deutsche Wetterdienst eine gute Nachricht: Der Pollenflug bleibt in Hamburg in den nächsten Tagen gering.