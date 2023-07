Vorbereitungen für Heavy-Metal-Festival in Wacken laufen

Wacken (dpa) –

Eine Woche vor Beginn des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. «Wir sind gut vorbereitet, es herrscht eine ganz tolle Stimmung in der Crew», sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das 32. Festival (2. bis 5. August), kurz W:O:A, dauert in diesem Sommer erstmals vier Tage.

Die große Unbekannte ist derzeit noch das Wetter. «Das sind ja immer die großen Fragezeichen», sagte Jensen. «Das Wetter kommt wie es kommt.» Ein Motto des Festivals lautet «Rain or shine» (ob Regen oder Sonnenschein).

Die ersten Biertresen auf dem Festivalgelände sind bereits aufgebaut. Am Mittwochnachmittag wurde zwischen den beiden Hauptbühnen auch der große Bullenschädel aufgehängt. Der Metallschädel ist etwa zwölf Meter breit und zehn Meter hoch. Er wiegt nach Angaben der Veranstalter rund 2,5 Tonnen.

Das Festivalgelände fällt mit 405 Hektar – das entspricht mehr als 560 Fußballfeldern – noch größer aus als im vergangenen Jahr. Die Veranstalter erwarten rund 85.000 Metalfans (2022: 83 400). Das Festival ist ausverkauft. Rund 5000 Mitarbeitende werden beim Festival im Einsatz sein.

In diesem Sommer werden unter anderem Iron Maiden erwartet. Die britische Band will bereits zum vierten Mal in Wacken auf der Bühne stehen. Zudem werden Megadeth, Doro und Helloween in Wacken auftreten. Bereits fünf Stunden nach dem Start des Vorverkaufs waren die Tickets weg.