Voraussichtlich zunächst 40 000 Impfdosen für Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen bekommt für den Start der Corona-Impfungen voraussichtlich etwa 40 000 Impfdosen. «Wahrscheinlich werden wir zunächst 20 000 Personen impfen können. Mittel- und langfristig entscheidend wird aber sein, dass wir jede Woche kontinuierlich Impfstoffe bekommen», sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover am Samstag. «Wir gehen gerade zu Beginn von sehr wenigen Impfdosen aus. Jede impfberechtigte Person benötigt für einen ausreichenden Impfschutz zwei Impfungen im Abstand von 21 Tagen.» Die Beschaffung des Impfstoffs liegt in den Händen des Bundes.

«Wir sind sehr gut vorbereitet, die 50 Impfzentren im Land stehen und sind ebenso wie die mobilen Teams einsatzbereit», sagte die Sprecherin. Die ersten Impfungen sollen vom 27. Dezember an Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. Demnach organisieren die Landkreise, welche Dienste in die Pflegeheime kommen, um Bewohnerinnen und Bewohner zu impfen.

Die Impfzentren starten zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Schutzimpfungen hat das Land mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einen Rahmenvertrag geschlossen. Bei der KV und der Ärztekammer Niedersachsen haben sich bislang fast 2400 Ärztinnen und Ärzte gemeldet, die bereit sind, in den Impfzentren mitzuarbeiten. Die Vergütung soll 150 Euro die Stunde betragen.