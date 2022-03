Vor Tour mit Hans Zimmer: Musiker aus Odessa eingetroffen

Berlin/Hamburg (dpa) –

Mehrere Orchestermusiker aus der Ukraine bereiten sich derzeit in Berlin auf die in Hamburg beginnende Europatour des Hollywood-Komponisten Hans Zimmer (64) vor. Nach Angaben der Konzertagentur Semmel Concerts ist die Hälfte des Odessa Orchestra sicher in Deutschland angekommen. «Es ist für uns alle eine sehr emotionale und bedrückende Situation. Wir sind glücklich, dass einige unserer Musiker-Freunde aus Odessa nach Deutschland ausreisen konnten – zum Teil mit ihren Familien», sagte Geschäftsführer Dieter Semmelmann der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Gastmusiker aus ganz Europa sollen das Orchester komplettieren, erklärte Semmelmann. «Wir werden unseren ukrainischen Freunden jede auch nur mögliche Unterstützung gewähren, um diese sehr schwierige Situation zu lösen.»

Die Tour des in Frankfurt geborenen Zimmer, der für die Musik zum Blockbuster «Dune» zum zwölften Mal für einen Oscar nominiert ist, startet am 11. März in Hamburg. Es folgen unter anderem Termine in Stuttgart (13.3.) und Köln (15.3.). Seit zwei Wochen finden in Berlin die Proben statt.