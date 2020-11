Vor Stuttgart-Spiel: Werder rechnet wieder mit Sargent

Josh Sargent (l) von Werder Bremen jubelt mit Leonardo Bittencourt über ein Tor. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Stürmer Josh Sargent steht Werder Bremen aller Voraussicht nach im Spiel am Sonntag der kommenden Woche gegen den VfB Stuttgart wieder zur Verfügung. Der 20-Jährige war am Freitagvormittag umgeknickt und konnte daher bei der 3:5-Niederlage des SVW beim VfL Wolfsburg nicht mitwirken. «Er wird Mitte der Woche wieder ins Training einsteigen», wird Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Samstag vom «Weser-Kurier» zitiert. «Ob schon am Montag, das muss man abwarten. Für das nächste Spiel gegen Stuttgart besteht da aber keine Gefahr.» Sargent hatte sich in den vergangenen Wochen in der Fußball-Bundesliga in starker Form präsentiert.

