Vor Spiel in Leverkusen: Werders Keita sorgt für Eklat

Leverkusen (dpa) –

Vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen hat Werder Bremens Naby Keita für einen Eklat gesorgt. «Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren», sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz am Sonntag. «Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen.»

Mittelfeldspieler Keita hat in dieser Saison – auch verletzungsbedingt – erst fünf Bundesligapartien für Bremen absolviert. Eine davon von Beginn an. Der 29-Jährige war im vergangenen Sommer vom FC Liverpool nach Bremen gewechselt.