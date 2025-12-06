Vor Juist auf Sandbank gelaufen – Passagiere von Bord geholt

Juist (dpa/lni) –

Seenotretter haben vor der Insel Juist sieben Passagiere eines Beerdigungsschiffes geborgen. Das Schiff sei auf einer Sandbank aufgelaufen, berichtete ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die Menschen seien am Nachmittag nach Norddeich gebracht worden.

Zuvor hatten Freischleppversuche, unter anderem mit der Hilfe einer Fähre, nicht geklappt. Auch den Seenotrettern sei es nicht gelungen, weil das havarierte Schiff schon zu hoch auf der Sandbank gelegen habe. Außerdem sei die Strömung wegen des ablaufenden Wassers zu stark gewesen. Daher habe man sich aus Sicherheitsgründen dazu entschlossen, die Passagiere von Bord zu holen.

Nun solle das abendliche Hochwasser abgewartet werden, hieß es. Bei höherem Wasserstand werde versucht, ob sich das festgefahrene Schiff, auf dem sich noch drei Besatzungsmitglieder befänden, aus eigener Kraft befreien könne. Für alle Fälle bleibe ein Schiff der Seenotretter an der Einsatzstelle, um zu unterstützen und zu helfen, sagte der Sprecher. Ob das Schiff beschädigt war, war zunächst nicht bekannt. Drei Schiffe der Seenotretter waren im Einsatz.