Vor Hunden erschrocken – Mann lebensgefährlich verletzt

Sandstedt (dpa/lni) –

Ein Rollerfahrer ist in Sandstedt südlich von Bremerhaven (Landkreis Cuxhaven) von mehreren Hunden überrascht worden und hat dabei einen schweren Unfall erlitten. Der 35-Jährige war am Sonntagabend nahe des Weserdeichs unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Demnach erschrak er, als er mehrere Herdenschutzhunde im Bereich eines Zaunes auf dem Deich sah. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Trotz Schutzhelms wurde er lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.