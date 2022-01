Vor Hertha-Spiel: Wolfsburger Lukebakio wieder im Training

Wolfsburgs Dodi Lukebakio gestikuliert. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg (dpa/bb) – Vor dem Fußball-Bundesliga-Spiel gegen seinen Club Hertha BSC ist Leihgabe Dodi Lukebakio nach überstandener Corona-Infektion zurück im Training des VfL Wolfsburg. Am Mittwoch übte der Angreifer laut dem Portal «Sportbuzzer» noch nicht mit der Mannschaft, sondern drehte allein seine Runden auf dem Platz. Für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kann Trainer Florian Kohfeldt den schnellen Flügelspieler wieder in seinen Planungen berücksichtigen.

Der Belgier gehörte auch ohne Ligatreffer für die Wolfsburger noch zu den besseren Spielern beim in die Krise geratenen Club aus Niedersachsen. Im Hinspiel im August war er noch für die Hertha aufgelaufen und hatte beim späten 2:1-Sieg der Wolfsburger für das Berliner Führungstor gesorgt. Wenig später wurde der in Berlin umstrittene Angreifer zum VfL ausgeliehen.

