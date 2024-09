Vor Herbstferien – Wo es noch freie Unterkünfte gibt

Die Auslastung der Unterkünfte an der Nordseeküste liegt in den Herbstferien zwischen 70 und 90 Prozent. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Wenige Tage vor dem Beginn der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen sind viele Unterkünfte in den Urlaubsregionen von der Küste über die Lüneburger Heide bis zum Harz schon ordentlich gebucht. Es gibt an einigen Orten aber auch noch Lücken, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Tourismusverbänden ergab. Während die Lüneburger Heide schon eine hohe Auslastung meldet, können Kurzentschlossene im Harz und an der Nordseeküste noch freie Unterkünfte für einen Urlaub finden. Der Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag ist in diesem Jahr der erste schulfreie Tag in Niedersachsen und Bremen. Mit einem Brückentag am Freitag geht es nahtlos in die zweiwöchigen Herbstferien.

Küste und Inseln melden noch freie Unterkünfte

Wer spontan in den Ferien eine Auszeit an der Nordsee verbringen möchte, hat noch gute Chancen, eine passende Unterkunft zu finden. «Zurzeit gibt es auf den Ostfriesischen Inseln und auf dem Festland noch freie Kapazitäten», teilte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Nordsee (Tano) in Wilhelmshaven mit. Sowohl Ferienwohnungen und Pensionen als auch Hotelzimmer und Stellplätze auf noch geöffneten Campingplätzen könnten kurzfristig gebucht werden. Die Auslastung in den Urlaubsorten zwischen Ems und Elbe lag laut der Agentur zuletzt zwischen 70 und 90 Prozent – vereinzelt auch unter 70 Prozent.

«Je nach Wetterlage, werden aber noch kurzfristige Buchungen erwartet», teilte die Tano-Sprecherin weiter mit. Spontan sollten Urlauber dennoch nicht anreisen – die Touristiker empfehlen Gästen, sich im Vorfeld bei Tourist-Informationen zu erkundigen oder auch auf den Websites von Urlaubsorten nach freien Unterkünften zu schauen und zu buchen.

Im Herbst ziehen traditionell viele Freiluft-Veranstaltungen Besucherinnen und Besucher an die Küste. Die Rast von Millionen von Zugvögeln im Wattenmeer etwa steht in diesen Tagen an. Beobachten lassen sich die Vögel im Rahmen der 16. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, die am 12. Oktober beginnen. Daneben locken auch Lichterfeste etwa in Lütetsburg (Landkreis Aurich) und auf Borkum oder Drachenfeste im friesischen Dangast und im ostfriesischen Greetsiel ins Freie.

Lüneburger Heide gut gebucht

In der Lüneburger Heide sind die Hotels und Pensionen in den Herbstferien wie in den Vorjahren fast ausgebucht. Die Preise sind nach Branchenangaben noch moderat. Die aktuelle Auslastung liegt bei 90 Prozent, es kommen jede Woche weitere kurzfristige Buchungen rein. «Wahnsinnig viele entscheiden sich kurzfristig», sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch.

Besonders viele Radfahrer seien unterwegs, insbesondere mit E-Bikes. Wanderer bevorzugen die Routen der Heideschleifen, zwölf ausgeschriebene Wanderwege. «Aktuell wird auf unserer Website viel nach Camping gesucht», berichtet von dem Bruch. Zudem sei das Thema Ferien auf dem Bauernhof nachgefragt. Viele Gäste schätzten die speziellen Herbstmärkte in kleinen Städten, Freizeitparks und Museen wie dem Kiekeberg in Rosengarten im Landkreis Harburg.

Gemischte Buchungslage im Harz

Im Harz, für den der Herbst traditionell eine wichtige Ferienzeit ist, schwankt die Auslastung bisher je nach Ort und Art der Unterkunft. Teilweise seien die Orte gut bis sehr gut gebucht, bei anderen sei die Nachfrage eher verhalten. Für Kurzentschlossene gebe es daher in allen Orten noch freie Plätze. Bereits im Sommer hatte der Harzer Tourismusverband mitgeteilt, dass anders als in anderen Regionen der Trend zu kurzfristigen Buchungen im Harz anhalte.

«Die Gastgeber rechnen mit kurzfristig eingehenden Buchungen je nach Wetterlage und hoffen auf einen goldenen Herbst», sagte eine Sprecherin. Um Besucher anzulocken, gebe es spezielle Ferienangebote wie die Märchenwoche in Hahnenklee und neue Attraktionen wie den Wanderweg «Altenauer Herzweg» oder den Hexentanzplatz in Thale in Sachsen-Anhalt. Zudem seien derzeit Aktivitäten wie Bogensport und Discgolf beliebt.