Vor Derby: Braunschweig-Fans feuern im Stadion an

Braunschweig (dpa) – Trotz der Corona-Krise und der damit verbundenen Verhaltensregeln haben Fans von Eintracht Braunschweig ihre Mannschaft im Stadion auf das anstehende Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 eingestimmt. In einem Video, das im Internet kursiert, sind Anhänger der Braunschweiger im Innenraum des Eintracht-Stadions zu sehen. Mit lauten Gesängen feuern sie den Fußball-Zweitligisten an. Die Aktion hatte Vereinsangaben zufolge nach einer Trainingseinheit der Profis am Dienstag stattgefunden.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme sagte Eintracht-Präsident Christoph Bratmann, der Verein könne «zwar nachvollziehen, dass einige unserer Fans den Wunsch haben, nah am Geschehen und an der Mannschaft zu sein», er appellierte aber auch an die Fans: «Bitte vermeidet Ansammlungen vor dem Stadion und anderswo und haltet euch an die gültigen Regeln!» Bratmann wies darauf hin, «dass die gestrige Aktion eines Teils der aktiven Fanszene weder vom Verein initiiert wurde und wir im Vorfeld auch keine Kenntnis hatten!» Offen blieb, wie die Fans ins Stadion gelangt waren.

Die Braunschweiger Polizei kennt den Vorfall ebenfalls. Ein Sprecher betonte, dass das Einhalten der Corona-Regeln oberste Priorität habe. Er sagte aber: «Aufgrund des Videos kann nicht ermittelt werden, da einzelne Personen nicht identifizierbar sind.» Mit Blick auf das Spiel am Samstag um 13.00 Uhr kündigte er an, dass Einsatzkräfte sofort einschreiten würden, sollten sich auch nur kleine Gruppen bilden. Die Polizei sei im engen Austausch mit Verein und Fanbeauftragten.

