Vor der Abkühlung noch einmal Sommerhitze bis 39 Grad

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Vor einer Abkühlung und möglichen Unwettern am Nachmittag steht Niedersachsen und Bremen erneut ein heißer Sommertag bevor. Zwischen Hannover und Braunschweig soll die Temperatur heute bis zu 39 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Ostfriesland soll es bis zu 31 Grad heiß werden. Erneut erwarten die Meteorologen verbreitet einen starke, gebietsweise auch extreme Wärmebelastung.

Ab dem Nachmittag soll das heiße Sommerwetter dann von einer Kaltfront abgelöst werden, die über Niedersachsen und Bremen zieht. Möglich sind dann unwetterartige Gewitter. Am Abend und in der Nacht zum Donnerstag rechnet der Wetterdienst mit gebietsweise starken Gewittern, die Starkregen und Hagel bringen. Lokal seien auch extreme Unwetter durch extrem heftigen Starkregen mit mehr als 40 Litern pro Quadratmetern in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen, teilten die Meteorologen mit.

Vor den Gewittern kann es den Angaben zufolge auch stürmisch werden – meist sind es Sturmböen (Stärke 9), bei Unwetter kann es auch orkanartige Böen und Orkanböen geben. Das entspricht Windgeschwindigkeiten von 110 bis 130 Kilometern pro Stunde (Windstärke 11 und 12). Eine Gefahr besteht dann insbesondere durch belaubte Bäume, die dem Wind eine große Angriffsfläche bieten. Äste könnten durch den Sturm abbrechen oder Bäume könnten entwurzelt werden, wie der Wetterdienst weiter mitteilte.