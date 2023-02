Vor 800 Jahren versteckte Münzen und Schmuck entdeckt

Schleswig (dpa/lno) –

Unweit der Welterbestätte Haithabu-Danewerk hat ein Sondengänger vor rund 800 Jahren versteckte Münzen und Goldschmuck auf einer landwirtschaftlichen Fläche gefunden. Zu den bemerkenswertesten Funden gehören zwei goldene mit Steinen besetzte Ohranhänger, wie das Archäologische Landesamt am Freitag mitteilte. Sie datieren demnach wohl aus der Zeit um 1100 und stehen in der Tradition byzantinischer Goldschmiedearbeiten. Ein weiteres besonderes Fundstück ist eine vergoldete Pseudomünzfibel. Es handelt sich demnach um die Nachahmung einer islamischen Münze, die in skandinavischer Tradition zu einer Gewandschließe (Fibel) umgearbeitet worden ist.

Zudem wurden zwei vergoldete steinbesetzte Fingerringe, eine kleine Ringfibel sowie etwa 30 zum Teil stark fragmentierte Silbermünzen gefunden. An mehreren Münzen sind Textilreste erhalten. Daher gehen die Experten davon aus, dass sich die Fundstücke in einem Stoffbeutel befanden, als sie im Boden vergraben wurden.

Da die Ohrringe zusammen mit Münzen gefunden wurden, die nach Angaben der Archäologen nach erster Durchsicht aus der Regierungszeit des dänischen Königs Waldemar II (1202 – 1241) stammen, wurde der Hort wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts deponiert.