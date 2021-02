Von Winterwetter ausgebremste Impfungen wieder aufgenommen

Eine Person wird geimpft. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Nach witterungsbedingten Verzögerungen soll die Impfkampagne gegen das Coronavirus in Niedersachsen zügig fortgesetzt werden. Sämtliche wegen Schnee und Eis verspäteten Impfstofflieferungen sollten am Mittwoch eintreffen und an die Impfzentren weiterverteilt werden, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. Inzwischen sei in 86 Prozent der Alten- und Pflegeheime die Erstimpfung und in 46 Prozent die Zweitimpfung erfolgt. Entsprechend stehe zunehmend mehr Impfstoff zur Impfung von über 80-Jährigen in den Zentren selber zur Verfügung.

Perspektivisch mehr Biontech/Pfizer-Impfstoff verspricht Niedersachsen sich auch mit der am Mittwoch im oberhessischen Marburg gestarteten Produktion, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Die ersten dort hergestellten Impfstoffe werden voraussichtlich Anfang April ausgeliefert.

Rund 205 000 Menschen befinden sich derzeit in Niedersachsen auf der Warteliste für eine Impfung. «Wir hoffen, dass die schnell abgebaut werden kann», bemerkte der Sprecher. 187 553 Menschen hatten bis Dienstag eine Erstimpfung erhalten, 92 231 die Zweitimpfung, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht.

