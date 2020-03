Von Polizei ertappt: Jugendliche reißen Ortsschild raus

Das Ortsschild von Northeim. Foto: picture alliance / Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Einbeck (dpa/lni) – Polizisten haben Jugendliche dabei ertappt, wie sie ein Ortsausgangsschild in Einbeck im Landkreis Northeim samt Betonsockel aus dem Boden herauszureißen versuchten. Auch mehrere Leitpfähle an der Kreisstraße seien aus dem Boden gezogen und auf die Fahrbahn geworfen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einige Jugendliche flüchteten über ein Feld, als sie die Polizisten sahen – konnten aber ermittelt werden. Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden gefertigt.