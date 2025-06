Von Null auf Stadtduell: HSV gegen St. Pauli am 2. Spieltag

Hamburg (dpa) –

Der erste Teil der inoffiziellen Hamburger Stadtmeisterschaft zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli findet schon früh statt. Das geht aus dem Spielplan der Bundesliga-Saison 2025/2026 hervor, den die Deutsche Fußball-Liga (DFL) veröffentlicht hat. Schon am zweiten Spieltag (29. bis 31. August) empfängt Rückkehrer HSV den Stadtrivalen. Zwischen dem 23. und 25. Januar steht das Treffen am Millerntor an. Die genaue Terminierung der Spiele erfolgt später. «Das Derby beim HSV gleich am 2. Spieltag ist natürlich ein echtes Highlight für die Bundesliga und die Stadt Hamburg. Wir werden in Gesprächen mit allen Beteiligten alles dafür tun, damit es kein Hochrisikospiel wird», sagte St. Pauli-Präsident Oke Göttlich. «Wir haben Bock auf den sportlichen Wettstreit und ein stimmungsvolles Derby!»

Das letzte Hamburg-Duell in der Bundesliga hatte es am 16. Februar 2011 gegeben. Damals gewann der FC St. Pauli mit 1:0 im Volksparkstadion. Am Ende der Saison stiegen die Kiezkicker dennoch ab. In der 2. Bundesliga hatte der HSV im eigenen Stadion das letzte Aufeinandertreffen am 3. Mai 2024 ebenfalls mit 1:0 entschieden. Durch die Niederlage ließ sich der FC St. Pauli aber nicht mehr stoppen und stieg auf.

HSV-Cheftrainer Merlin Polzin: «Echtes Kribbeln»

Schon einen Tag vor der Veröffentlichung des gesamten Spielplans hatte die DFL preisgegeben, dass der HSV sieben Jahre nach seinem Abstieg zum Saisonauftakt zu Borussia Mönchengladbach reist. Die Gladbacher waren auch der letzte Bundesliga-Gegner der Hamburger am 12. Mai 2018. Trotz des 2:1 musste der HSV erstmals in die 2. Liga absteigen.

Am 3. Spieltag (12. bis 14. September) tritt das Team von Cheftrainer Merlin Polzin beim Titelverteidiger und Rekordmeister Bayern München an. «Es ist klar, dass es für uns in der Bundesliga nur Topspiele gegen hochklassige Gegner geben wird, aber der Start hat es dann doch schon extrem in sich und sorgt auf jeden Fall für echtes Kribbeln», sagte Polzin.

Wiedersehen mit Werder Anfang Dezember

Das Wiedersehen mit dem zweiten Nordrivalen hat der HSV am 13. Spieltag (5. bis 7. Dezember). Dann empfangen die Hamburger Werder Bremen. Vor Beginn der Winterpause am 15. Spieltag (19. bis 21. Dezember) spielt der Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt, die Hinrunde endet mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (9. bis 11. Januar).

Der FC St. Pauli bekommt es am ersten Spieltag (23./24. August) mit Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund zu tun, ehe es eine Woche später in den sieben Kilometer entfernten Volkspark geht. Wie der HSV muss auch der FC St. Pauli in der Hinrunde zum FC Bayern München reisen. Am 12. Spieltag (28. bis 30. November) ist die Mannschaft beim Meister zu Gast.

Letzter Gegner vor der kurzen Winterpause ist am Millerntor der 1. FC Heidenheim, zum Hinrunden-Abschluss sind die Hamburger beim VfL Wolfsburg.