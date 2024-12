Von mehreren Autos überrollt – Junger Mann stirbt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein junger Mann ist auf der Autobahn 25 bei Hamburg-Curslack von mehreren Autos erfasst und tödlich verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war er laut Polizei am späten Samstagnachmittag auf der Fahrbahn in Richtung Osten unterwegs und wurde von einem Fahrzeug überrollt. Der Fahrer beging den Angaben zufolge Unfallflucht, woraufhin weitere Autos den jungen Mann erfassten. Wie viele Fahrzeuge genau in den Unfall involviert waren, ist bisher nicht bekannt.

Die Unfallbeteiligten wurden vor Ort vom Krisen- und Präventionsteam betreut, wie ein Polizeisprecher weiter sagte. Wegen des großen Spurenfelds sei eine Spezialfirma zum Reinigen der Fahrbahn beauftragt worden. Die A 25 war ab Hamburg-Curslack bis kurz nach 01:00 Uhr in Richtung Osten gesperrt.