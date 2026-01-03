Von Leihe zu Leihe: Neuer Anlauf für Hannover-Keeper Wechsel

Statt in Polen spielt Hannovers Keeper Leon-Oumar Wechsel nun auf Leihbasis in Regensburg. (Archivbild) Swen Pförtner/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Torwart-Talent Leon-Oumar Wechsel vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 schließt sich bis zum Saisonende dem Drittligisten SSV Jahn Regensburg an. Wie die Niedersachsen mitteilten, wurde die im vergangenen Sommer beschlossene Leihe des 20-Jährigen zum polnischen Zweitligisten GKS Tychy vorzeitig beendet.

Die Regensburger besitzen den Angaben zufolge eine Kaufoption für Wechsel, die Vereinbarung enthält wiederum aber auch eine Rückkaufoption für Hannover.

Wechsel war in Tychy zunächst als Nummer eins gesetzt und wurde im September sogar erstmals für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert. Zuletzt hatte der Keeper seinen Stammplatz aber verloren.

Schmadtke: «Nicht wie gewünscht aufgegangen»

«Die Leihe von Leon Wechsel nach Polen ist nicht wie gewünscht aufgegangen. Vor diesem Hintergrund ergibt es Sinn, jetzt einen klaren Schnitt zu machen und zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde eine Veränderung vorzunehmen», sagte 96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Wechsel war im Sommer 2023 vom SV Rödinghausen nach Hannover gekommen. Der Vertrag von Wechsel bei 96 läuft noch bis Sommer 2027.