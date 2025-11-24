Von Kanufahrern entdeckte Leiche ist vermisster 85-Jähriger

Hamburg (dpa/lno) –

Bei dem am Wochenende von Kanufahrern in der Alster in Hamburg-Hummelsbüttel entdeckten toten Mann handelt es sich um einen seit Tagen vermissten 85-Jährigen aus dem Stadtteil Wellingsbüttel. Dies teilte die Polizei nun mit. Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung gab es demnach nicht. Die Polizei hatte öffentlich nach dem dementen Mann gesucht. Er war in der Nacht auf den 17. November aus einem Pflegeheim verschwunden.