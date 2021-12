Von Kaiser Augustus bis Bogomir Ecker: Das planen die Museen

Hamburg (dpa/lno) – Vom Bilderboom unter der Herrschaft des römischen Kaisers Augustus bis zu aktuellen Werken des Installationskünstlers Bogomir Ecker: Die Museen und Ausstellungshäuser in Hamburg zeigen auch 2022 wieder eine große Bandbreite an Kunst. «Die unsteten Zeiten, in denen wir uns befinden, spiegeln sich immer auch im künstlerischen Blick auf die Gesellschaft wider», sagte Dirk Luckow, Intendant der Deichtorhallen Hamburg. «Der Blick von «Außen» auf die menschliche Existenz, die Kunst im Exil, aber auch der Wert der Kunst für die globale Gesellschaft sind Themen, die sich 2022 in unseren Ausstellungen wiederfinden», sagte Luckow.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-530016/2

