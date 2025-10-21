Von Herakles zu Superman: Ausstellung zum Mythos Superhelden

Hamburg (dpa/lno) –

Unter dem Motto «Mythos Superhelden – Von Herakles zu Superman» startet das Archäologische Museum Hamburg von Mittwoch an eine Reise durch die Fantasiewelt der Superhelden und die Geschichte der Heldensagen. Dabei erforscht die Schau die Vorbilder der unsterblichen Superhelden aus Film und Comic und stellt ihnen die antiken Götter aus alten Sagen und Legenden gegenüber – von Herakles bis Superman, von der griechischen Amazone bis Wonder Woman, wie das Museum mitteilte.

Dabei wirft das Museum einen archäologischen Blick auf diese modernen Figuren und präsentiert eine Fülle von Superhelden-Comics sowie Superhelden-Figuren aller Art. In der Schau sind auch KI-generierte Bilder zu sehen: Fünf Arbeiten der Künstlerin Swaantje Güntzel, die Superheldinnen im Kampf gegen Weltraumschrott inszenieren.