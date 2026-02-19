Von Frost zu Frühling? Norddeutschland erlebt Wetterwechsel

Hamburg (dpa/lno) –

Dicke Jacken bleiben in Norddeutschland weiterhin ratsam – zumindest bis zum Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, prägen zunächst Glätte und kalte Nächte weiterhin das Wetter. Am Donnerstag zeigt sich die Sonne gelegentlich hinter dichten Schleierwolken bei Temperaturen bis minus zwei Grad. An der Nordsee ist demnach mit zunehmend frischem und teils und böigem Ostwind zu rechnen. In der Nacht kühlt es den DWD-Angaben zufolge kräftig ab, im Binnenland sinken die Temperaturen auf minus vier bis minus neun Grad. Auf den Inseln bleibe es mit minus zwei Grad etwas milder.

Am Freitag lockere es teilweise auf, von Westen ziehen Wolken und Schneefälle heran, die an der Nordsee abends in Regen übergehen. Es bestehe Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Mit null bis zwei Grad wird es dem DWD zufolge etwas milder. In der Nacht zum Samstag falle zunächst Schnee, später Regen. Zum Morgen steigen die Temperaturen auf zwei bis vier Grad, wie es weiter hieß.

Milde Temperaturen am Wochenende

Am Samstag ziehen die Schauer der Vorhersage zufolge allmählich ab, danach bleibt es dicht bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Die Temperaturen klettern laut DWD auf vier bis acht Grad bei mäßigem Wind. In der Nacht zu Sonntag wird neuer Regen erwartet, bei Tiefstwerten zwischen fünf und zwei Grad.

Auch am Sonntag bleibt es demnach regnerisch und grau, bevor die Schauer ostwärts abziehen. Mit sieben Grad an der dänischen Grenze und bis zu zehn Grad in Hamburg wird es spürbar milder.