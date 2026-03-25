Von der Leyen erhält Niedersachsens Landesmedaille

Ursula von der Leyen ist seit 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission. (Archivbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Hannover (dpa/lni) –

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird mit Niedersachsens höchster Auszeichnung geehrt. Ministerpräsident Olaf Lies verleiht der 67-Jährigen am 7. April in Hannover die Landesmedaille, wie die Staatskanzlei ankündigte.

Mit der Auszeichnung soll von der Leyen den Angaben zufolge für ihre «herausragenden Verdienste» um Niedersachsen, Deutschland und Europa geehrt werden. Die CDU-Politikerin zähle zu den prägenden politischen Persönlichkeiten unserer Zeit. «Ihr Wirken ist geprägt von Verantwortungsbewusstsein, Gestaltungswillen und dem Einsatz für soziale Gerechtigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein starkes, geeintes Europa», hieß es.

Von der Leyen war von 2003 bis 2005 Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit in Niedersachsen. Später war sie auf Bundesebene Familienministerin, Arbeitsministerin und Verteidigungsministerin. Sie ist die Tochter des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht.