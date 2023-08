Von Boetticher will zurück ins Europaparlament

Kiel (dpa/lno) –

Der frühere CDU-Fraktionschef im Kieler Landtag und CDU-Landesvorsitzende Christian von Boetticher will Spitzenkandidat seiner Partei in Schleswig-Holstein für die Europawahl 2024 werden. «Ich werde mich auf dem Landesparteitag am 5. Oktober für Listenplatz eins bewerben», kündigte der 52-Jährige am Freitag an, wie das «Flensburger Tageblatt» am Samstag berichtete. «Der starke Zuspruch meiner Familie, ein gutes Gespräch am heutigen Tag mit meinem CDU-Landesvorsitzenden Daniel Günther und die Unterstützung meines CDU-Kreisvorstandes in Pinneberg haben mich darin bestärkt», sagte der 52-Jährige dem «Hamburger Abendblatt» (Samstag). Von Bötticher war bereits von 1999 bis 2004 Europaabgeordneter.

Von Boetticher hatte seine politischen Ämter 2011 aufgegeben, nachdem eine frühere Beziehung zu einer 16 Jahre alten Schülerin bekannt geworden war. Mehrere Jahre lang leitete er später die Geschäfte eines Lebensmittelunternehmens in Elmshorn.