Von Auto erfasst – Verletzter Bussard auf Parkplatz gefunden

Ein Mäusebussard verfängt sich nach einem Zusammenstoß an einem Auto. (Symbolbild) Silas Stein/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Ein Mäusebussard ist auf einer Autobahn von einem Auto erfasst und erst in einem Parkhaus in Kiel gefunden worden. Der Fahrer des Wagens berichtete laut Polizei, dass er mit dem größeren Vogel kollidiert war und beim Parken festgestellt hatte, dass das Tier sich wohl an seinem Fahrzeug verfangen hatte.

Im Parkhaus konnte sich das Tier nach Angaben einer Polizeisprecherin von selbst befreien und wurde schließlich hinter einem parkenden Auto gefunden. Den Angaben nach hing einer der Flügel schlaff zur Seite, sodass der Bussard von allein nicht weiterfliegen konnte. Daher nahm ein Mitarbeiter der Wildtierhilfe den verletzten Vogel in Obhut.