Von Auto erfasst: Fußgängerin in Osnabrück schwer verletzt

Osnabrück (dpa/lni) – Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend eine Fußgängerin in Osnabrück mit seinem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat der 21-Jährige aus bisher unerklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab, streifte erst eine Mauer und erfasste dann die Fußgängerin. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

