Von Auto erfasst: Dreijähriger in Hamburg verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein dreijähriges Kind ist beim Überqueren einer Straße in Rothenburgsort von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Junge war laut Polizei am Freitagmittag bei grüner Ampel mit seiner Mutter über die Straße gegangen. Ein 50 Jahre alter Autofahrer habe die beiden Fußgänger übersehen. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholeinfluss gibt es den Angaben zufolge nicht. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

«Zuerst ist man nur von oberflächlichen Verletzungen ausgegangen, doch nachdem der Junge über Schmerzen im Bein geklagt hatte, wurde er im Krankenhaus weiter untersucht», sagte der Polizeisprecher. Sein Bein sei gebrochen, Lebensgefahr bestehe aber nicht.