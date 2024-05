Melle (dpa/lni) –

In Melle im Landkreis Osnabrück ist eine Frau bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto habe die Fußgängerin am frühen Montagabend angefahren, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei ungefähr 50 Jahre alt, sagte der Sprecher. Über die Person am Steuer des Wagens gab es zunächst noch keine Angaben. Er oder sie sei nicht verletzt.