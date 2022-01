Vom eigenen Auto überrollt: 71-Jähriger verletzt

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Langelsheim (dpa) – Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist in Langelsheim bei Goslar von seinem eigenen Wagen überrollt, mitgeschleift und verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann stellte sein Auto demnach am Donnerstagabend auf der abschüssigen Straße vor seinem Haus ab. Aus zunächst unbekannten Gründen kam der Wagen ins Rollen, der 71-Jährige konnte ihn nicht stoppen. Er stürzte, wurde überrollt und mitgeschleift, bis der Wagen vor der Garage des Nachbarn stehenblieb. Anwohner leisteten Erste Hilfe, dann kam der Mann per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

