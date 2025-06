Volpi-Aus wirbelt auch Ballett-Tage durcheinander

Hamburg (dpa) –

Das Aus von Ballettintendant Demis Volpi hat Auswirkungen auf den Spielplan des Hamburg Balletts. Zur Eröffnung der 50. Hamburger Ballett-Tage am 6. Juli wird nun nicht Demis Volpis Ballett «Surrogate Cities» gezeigt, sondern das Ballett «Die kleine Meerjungfrau» von John Neumeier nach dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen (1805-1875), teilte das Hamburg Ballett mit. Das Ballett zur Musik von Lera Auerbach hatte 2005 seine Uraufführung mit dem Königlich Dänischen Ballett.

Die Hamburger Kulturbehörde hatte am Dienstag mitgeteilt, dass der Vertrag von Ballettintendant Demis Volpi zum Ende der Saison 2025/26 aufgelöst und Volpi sofort von seinen Aufgaben freigestellt werde. Zuvor hatte es heftige Kritik der Tänzerinnen und Tänzer an ihrem Chef gegeben. Es war von schlechter Kommunikation, fehlender Transparenz und einer oft abschätzigen Haltung Volpis gegenüber Mitgliedern der Compagnie die Rede.

«Die kleine Meerjungfrau» auch im Herbst

«Die kleine Meerjungfrau» ersetzt auch in der Spielzeit 2025/26 die Vorstellungen von «Surrogate Cities» zwischen dem 18. Oktober und 8. November, hieß es weiter. Werke von Demis Volpi, die bereits in der laufenden Spielzeit aufgeführt wurden, blieben unverändert im Programm. Hierzu zählen beispielsweise «The thing with feathers» als Teil des Ballettabends «The Times are racing» oder «Der Karneval der Tiere». Ebenso blieben bereits geplante Gastspiele und Tourneen des Hamburg Ballett unverändert bestehen.

Die Produktion «Demian» von Demis Volpi, die eigentlich die Ballett-Tage eröffnen sollte, werde ersatzlos gestrichen. Das Ersatzprogramm für die kommende Saison befinde sich aktuell noch in Planung und werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Im Online-Spielplan werden die Termine vorerst auf «Ballettvorstellung» umgestellt. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.

Neues Programm für die kommende Saison

Nach 51 Jahren an der Spitze hatte Intendant Neumeier die Leitung des Hamburg Balletts im vergangenen Sommer an Volpi übergeben.

Bis Volpis Nachfolge nun geklärt ist, sollen der stellvertretende Ballettintendant Lloyd Riggins, Ballettbetriebsdirektor Nicolas Hartmann und die stellvertretende Direktorin der Ballettschule, Gigi Hyatt, das Hamburg Ballett bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 leiten.