Vollsperrung und zwei Verletzte nach Kollision zweier Lkw

Die Einsatzkräfte sind nach dem Lkw-Crash auf der B71 vor Ort (Symbolbild). Carsten Rehder/dpa

Beverstedt (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß zweier Lastwagen auf der Bundesstraße 71 sind beide Fahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich am Morgen zwischen Beverstedt und Kirchwistedt (Landkreis Cuxhaven), wie die Polizei mitteilte.

Zu Unfallhergang, der Identität der Fahrer sowie zur Schadenshöhe ist aktuell noch nichts bekannt. Die Fahrbahn ist derzeit für die Arbeiten der Einsatzkräfte voll gesperrt. Wegen der aufwendigen Bergung der Fahrzeuge rechnet die Polizei mit einer längeren Sperrung.