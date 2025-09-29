Vollsperrung nach Unfall auf der A7 nördlich von Hamburg

Quickborn (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nördlich von Hamburg ist ein Mensch schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich am Abend in Quickborn im Kreis Pinneberg ein Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Auf der Straße seien Trümmerteile verteilt, zudem laufe Öl aus. Was genau geschah, war zunächst unklar. Der verletzte Mensch kam ins Krankenhaus.

Die A7 Richtung Süden ist nach Polizeiangaben noch immer gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer würden derzeit an der Anschlussstelle Quickborn von der Autobahn abgeleitet.