Vollsperrung nach Lasterunfall auf der A7

Kalefeld (dpa/lni) –

Die Autobahn A7 ist nach einem Unfall in Kalefeld im Landkreis Northeim am Freitag in beide Richtungen voll gesperrt worden. Der Verkehr werde in Richtung Süden ab der Ausfahrt Seesen und in Richtung Norden ab der Ausfahrt Northeim-Nord umgeleitet, teilte die Polizei mit. Die Autobahnpolizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich zu umfahren.

Ein Laster sei am Freitagmorgen in einem Baustellenbereich von der Fahrbahn abgekommen und unter anderem gegen die Leitschutzplanke geprallt, hieß es. Er schob die mittlere Metallgleitschutzwand auf die Nordfahrbahn. Der Lkw, zwei entgegenkommende Laster und zwei Autos wurden beschädigt. Eines der Autos fuhr auf das andere auf. Aus dem Laster traten Betriebsstoffe aus. Verletzt wurde niemand.

Wie lange die Aufräumarbeiten dauern werden und wie lange die A7 gesperrt bleibt, stehe noch nicht fest, teilte die Polizei mit.