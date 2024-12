Vollsperrung nach Lasterbrand auf A7

Hann. Münden (dpa) –

Ein brennender Laster im südlichen Niedersachsen hat für eine Vollsperrung auf der A7 in Richtung Süden gesorgt. Die Autobahn wurde am Morgen zwischen den Anschlussstellen Hedemünden und Kassel Nord in Fahrtrichtung Kassel für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Am Morgen habe sich bereits ein Rückstau gebildet, teilte die Polizei mit.

Wie es zu dem Brand bei Hann. Münden im Landkreis Göttingen kam, war nach Angaben der Ermittler noch unklar. Der Fahrer konnte sich den ersten Informationen nach aus dem Laster retten und blieb unverletzt.