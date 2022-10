Vollsperrung der A7 zwischen Rasthof Göttingen und Drammetal

Göttingen (dpa/lni) –

Die Autobahn 7 ist nach einer Vollsperrung in einem Abschnitt in Richtung Süden wieder frei befahrbar. Das teilte die Polizei Göttingen in der Nacht zum Montag mit. Der zuvor entstandene Stau habe sich abgebaut. Die A7 war nach einem Unfall am Sonntagabend auf der Strecke zwischen dem Rasthof Göttingen und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Süden gesperrt worden. Grund waren umfangreichere Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Details über den Unfall wurden zunächst nicht mitgeteilt.