Vollsperrung der A7: Lange Staus im Berufsverkehr erwartet

Hamburg (dpa/lno) – Wegen der Vollsperrung der A7 werden am Freitag lange Staus im Großraum Hamburg erwartet. «Bis jetzt hält es sich noch absolut in Grenzen» sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Mit dem zunehmenden Berufsverkehr sei allerdings sowohl in der Stadt als auch auf der weitläufigen Ausweichroute mit langen Staus zu rechnen. Von der Sperrung direkt betroffen ist der Verkehr in Richtung Flensburg/Kiel und Heide sowie Hannover.

Weil die Autobahn 7 nördlich des Elbtunnels von sechs auf acht Spuren verbreitert und mit einem Lärmschutzdeckel versehen werden soll, ist sie seit Donnerstagabend für mehrere Tage voll gesperrt.

Für den Bau des Lärmschutztunnels Altona müssen drei wichtige Straßenbrücken über die Autobahn halbseitig abgerissen werden. Während der 79-stündigen Sperrung soll jeweils nur das Bauwerk für eine Fahrbahnrichtung abgerissen werden. Auf der verbleibenden Brückenhälfte soll der Ost-West-Verkehr über die Autobahn weiter rollen, wenn auch nur einspurig je Fahrtrichtung.

