Vollsperrung der A7 beendet: Tjarks fällt Stein vom Herzen

Anjes Tjarks (Bündnis 90/Die Grünen), Senator für Verkehr und Mobilitätswende, lächelt in die Kamera. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Leiser pendeln: Der neue Flüsterasphalt auf der A7 bei Hamburg-Schnelsen ist fertig verlegt worden. Die Vollsperrung in Richtung Süden konnte am Montagmorgen aufgehoben worden. Christian Merl von der Stabstelle Projektkoordination sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Spitze habe es am Morgen noch mal zwei Kilometer Stau gegeben. «Die Autofahrer haben sich offensichtlich sehr gut darauf eingestellt.» Mit der Vollsperrung am Samstagnachmittag hatten am letzten Stück der verbreiterten A7 die Asphaltierungsarbeiten begonnen.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) zeigte sich zufrieden. 4000 Tonnen Asphalt seien im Zeitplan verbaut worden. Jetzt sei es leiser auf dem Abschnitt, und die Lärmsanierung fertig bis zum Dreieck Nordwest von Bordesholm aus gesehen. «Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass das alles so gut geklappt hat», sagte Tjarks. Es zeige auch, dass Hamburg eine leistungsfähige Baustellenkoordinierung habe. Mit Abschluss der Bauarbeiten soll es für rund 18 000 Anwohner im Nordwesten Hamburgs deutlich ruhiger werden.

Eigentlich hatte der besonders lärmmindernde Asphalt bereits Mitte des Monats verbaut werden sollen, doch wegen der Wetterlage waren die Arbeiten kurzfristig abgesagt worden. Der hochwertige Straßenbelag kann nur bei trockenem Wetter eingebaut werden.

Via Solutions Nord Aktuelles