Vollsperrung der A1 in Ostholstein nach Unfall an Baustelle

Ratekau (dpa/lno) –

Ein Lastwagenunfall ohne Fremdbeteiligung auf der Autobahn 1 in Ostholstein sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Das schwere Fahrzeug geriet bei Ratekau am Sonntagmorgen an einer Baustelle ins Schlingern und verschob die Mittelschutzwand aus Beton, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Verletzt wurde niemand.

Die Autobahn musste für die Bergungs- und Instandsetzungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Es bildeten sich lange Staus in beide Richtungen. Auch auf den Umleitungsstrecken ging es nur stockend voran.