Vollsperrung auf Autobahn 1 zwischen Cloppenburg und Vechta

Wegen Brückenabrissarbeiten müssen Autofahrer auf der Autobahn 1 zwischen Cloppenburg und Vechta in Richtung Dortmund und in Richtung Hamburg Umleitungen fahren. (Archivfoto) Friso Gentsch/dpa

Wegen Abrissarbeiten von vier Brücken muss die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta an diesem Wochenende in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 20.00 Uhr und dauert bis Montag um 5.00 Uhr, wie die Autobahngesellschaft des Bundes für den Bereich Westfalen mitteilte.

Die Umleitungen in Richtung Bremen führen demnach ab Vechta über die U13. In Fahrtrichtung Dortmund werde der Verkehr ab Cloppenburg über die U52 geleitet.

Die Ausfahrt der Anschlussstelle Vechta bleibt allerdings nach der Vollsperrung noch für einige Monate gesperrt. Wegen eines Brückenneubaus stehe baustellenbedingt kein Verzögerungsstreifen zur Verfügung, eine Ausfahrt sei daher während der Bauzeit nicht möglich, hieß es.

6.500 Tonnen Schutt

Die vier Brücken befinden sich in einem sieben Kilometer langen Streckenabschnitt. Die Abbrucharbeiten sollen am Wochenende rund um die Uhr erfolgen. Mehr als 60 Arbeitskräfte und 16 Bagger sind laut Autobahngesellschaft im Einsatz.

Auf der Autobahn müssen demnach nach Einrichtung der Vollsperrung unterhalb der Brücken Schutzplanken entfernt und Fallbetten aus Sand aufgeschüttet werden. Damit soll die Fahrbahn geschützt werden. Die rund 6.500 Tonnen Abbruchschutt werden mit rund 270 Lastwagenladungen abtransportiert. Die Brücken stammen laut Autobahngesellschaft aus den 1960er Jahren und sind der heutigen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen.

Erneute Vollsperrung im Frühjahr

Die neuen Brücken können deutlich mehr Gewicht tragen, hieß es. Daher könne auch der Schwerlastverkehr darüberfahren. Sie sollen in den nächsten Monaten an den gleichen Stellen gebaut werden. Voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres werden die neuen Brückenteile eingehoben. Dann wird es laut Autobahngesellschaft wieder eine Vollsperrung geben.