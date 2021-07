Friedeburg (dpa/lni) – Ein Unwetter hat am Dienstagabend in Friedeburg (Kreis Wittmund) für vollgelaufene Keller gesorgt. Insgesamt seien die Feuerwehrkräfte 22 Mal ausgerückt, davon allein 20 Mal allein im Ortsteil Horsten, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Einsatzleitstelle: «Durch die Bank waren es vollgelaufene Keller, oder es war Wasser im Gebäude oder in der Wohnung.» Menschen seien nicht verletzt worden.

