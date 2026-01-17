Volleyball: Meister SSC mit Arbeitssieg in Hamburg

Hamburg (dpa/mv) –

Der SSC Palmberg Schwerin ist seiner Favoritenrolle beim Aufsteiger ETV Hamburger Volksbank Volleys Hamburg trotz einiger Mühe am Ende gerecht geworden. Vor 1408 Zuschauern in der CU Arena setzte sich die Auswahl von Cheftrainer Felix Koslowski mit 3:1 (25:16, 25:21, 20:25, 25:11) gegen die personell geschwächten Gastgeberinnen durch und feierte damit im zwölften Spiel den achten Erfolg.

Die ersten Minuten der Partie gehörten allerdings den Gastgeberinnen. Gegen den noch etwas unorganisierten auftretenden deutschen Meister lag der ETV mit 3:0, 6:3 und 7:4 vorn. Koslowski hatte sein Team aufgrund des bevorstehenden Programms in der zweiten Januarhälfte jedoch nicht in Bestbesetzung antreten lassen. Dennoch dominierte der SSC das Geschehen anschließend zunehmend und entschied den ersten Satz klar für sich.

Außenseiter erkämpft sich dritten Satz

Nachdem sich Schwerin auch zu Beginn des zweiten Durchgangs schwergetan hatte, diesen aber ebenfalls für sich verbuchte, lief beim Favoriten anschließend kaum noch etwas zusammen. Gegen die hoch motivierten und kampfstarken Hamburgerinnen geriet das Koslowski-Team im dritten Abschnitt mit 13:20 in Rückstand und musste den Satz schließlich abgeben.

Am Ende jubelte der SSC nach einer deutlichen Leistungssteigerung dennoch. Die Mecklenburgerinnen zogen im vierten Satz schnell auf 10:4 davon und ließen sich das Spiel nicht mehr aus den Händen nehmen.